إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 36900 و37000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة افتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 36800 و36900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.