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إقتصاد

في موسكو... عملات جديدة تدخل سوق البورصة

Lebanon 24
02-11-2022 | 00:18
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اطلقت بورصة موسكو اعتبارا من أمس الاثنين تداولات عملتين جديدتين أمام الروبل الروسي، وذلك في إطار استراتيجية لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الصديقة لروسيا.

وأعلنت بورصة موسكو يوم الجمعة الماضي أنه اعتبارا من 31 أكتوبر 2022 سيبدأ تداول أزواج "السوم القرغيزي -  الروبل" و"السوموني الطاجيكي - الروبل".
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وعلق مدير المشاريع الدولية بإدارة سوق الصرف الأجنبي في بورصة موسكو دميتري بيسكولوف على ذلك قائلا: "في الأشهر الأخيرة اكتسبت روسيا شركاء يتزايد معهم حجم التبادل التجاري. وسيكون من المنطقي أن تبدأ روسيا بتداول الروبية الهندية والدرهم الإماراتي. لكن هذا لم يحدث بعد".

بعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، اتجهت موسكو شرقا وبدأت بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع شركاء من آسيا مثل الهند والصين." Business FM"


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