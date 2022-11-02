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إقتصاد

نسب التضخم تتراجع في روسيا

Lebanon 24
02-11-2022 | 06:00
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صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بأن روسيا شهدت انخفاضا في معدل التضخم، إذ بلغ في نهاية أكتوبر 2022 مستوى 13% مقابل 18% في أبريل من نفس العام.

وجاء تصريح ميشوستين في اجتماع لرؤساء حكومات دول منظمة شنغهاي للتعاون يوم الثلاثاء. 
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وقال ميشوستين في الاجتماع: "يستمر الضغط المتزايد على روسيا. لقد فرض ضد بلدنا أكثر من 12000 إجراء تقييدي حتى الآن. وهذا يؤثر على المؤسسات المالية الرئيسية والتكنولوجيا والنفط والغاز والتعدين والنقل والقطاعات الاقتصادية الأخرى".

وتابع المسؤول قائلا: "لكننا تمكنا من التغلب على السيناريوهات السلبية وخلق الظروف الملائمة لاستقرار الديناميكيات الاقتصادية، وتم اتخاذ تدابير لضمان استدامة المالية العامة من أجل ضمان الانتعاش التدريجي للطلب الاستهلاكي والنشاط الاستثماري".

وفيما يتعلق بالتضخم، قال ميشوستين: "بحلول نهاية أكتوبر 2022، بلغ التضخم في روسيا 13% مقابل حوالي 18% في أبريل من هذا العام (2022).

وفي وقت سابق، أفاد البنك المركزي الروسي بأن التضخم في روسيا تباطأ بحلول 21 أكتوبر 2022 إلى 12.9% على أساس سنوي."نوفوستي"


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