Advertisement

إقتصاد

أسواق الغاز في اوروبا... هكذا بدت حركتها خلال المرحلة السابقة

Lebanon 24
02-11-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1006587-638029676548053330.jpg
Doc-P-1006587-638029676548053330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انخفض سعر الغاز في أوروبا وفقا لنتائج شهر أكتوبر الماضي بأكثر من الثلث مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، وبلغ نهاية الشهر الماضي 1246 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وبحسب بيانات التداولات فقد أنهت العقود الآجلة للغاز تداولات 30 سبتمبر الماضي عند مستوى 1884 دولارا لكل ألف متر مكعب.
Advertisement

فيما أنهت العقود تداولات 31 أكتوبر الماضي عند 1246 دولارا لكل ألف متر مكعب، وهو أقل بنسبة 34% مما كان عليه في نهاية الشهر السابق.

ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في انخفاض أسعار الوقود الأزرق هو الطقس الدافئ بشكل غير طبيعي في المنطقة الأوروبية، الأمر الذي أدلى إلى تأخير بدء موسم التدفئة." تاس"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
17:00 | 2022-11-02
15:00 | 2022-11-02
14:35 | 2022-11-02
12:41 | 2022-11-02
12:15 | 2022-11-02
10:53 | 2022-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website