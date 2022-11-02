إرتفاع إضافيّ في تسعيرة الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 37950 و38050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموزايّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 37700 و37800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.