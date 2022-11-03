الفائدة في انجلترا... هل يتم رفع نسبها؟

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من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، يوم غد الخميس، وهو أكبر ارتفاع له منذ عام 1989، مع تعمق احتمالية حدوث ركود اقتصادي.قبل ساعات من اجتماع بنك إنجلترا.. توقعات الخبراء بشأن سعر الفائدةبريطانيا.. وزارة الخزانة تحذر من زيادة الضرائب لسد الفجوة الماليةفمع ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى في 40 عاما، عند 10.1٪ في سبتمبر الماضي، من المتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثامنة على التوالي، وسط توقعات بأن يؤدي ضعف زخم النمو والتحول الكبير في السياسة المالية إلى تخفيف الدعوات إلى المزيد من التشديد النقدي.وبعد أن ألغى رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك التخفيضات الضريبية المثيرة للجدل، التي وضعتها حكومة سلفه ليز تراس، فذلك يعني أن السياسة المالية والنقدية لم تعد تسير في اتجاهين متعاكسين.هذا وخفض اقتصاديو "غولدمان ساكس" يوم الاثنين توقعاتهم للنمو في المملكة المتحدة لعام 2023 من معدل سنوي قدره -1٪ إلى -1.4٪، مشيرين إلى أنه من المرجح أن تكون خطة المساعدة في تكاليف الطاقة المنزلية والتجارية أقل سخاء في ظل حكومة سوناك."cnbc"