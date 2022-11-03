23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الفائدة في انجلترا... هل يتم رفع نسبها؟
Lebanon 24
03-11-2022
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، يوم غد الخميس، وهو أكبر ارتفاع له منذ عام 1989، مع تعمق احتمالية حدوث ركود اقتصادي.
قبل ساعات من اجتماع بنك إنجلترا.. توقعات الخبراء بشأن سعر الفائدةبريطانيا.. وزارة الخزانة تحذر من زيادة الضرائب لسد الفجوة المالية
Advertisement
فمع ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى في 40 عاما، عند 10.1٪ في سبتمبر الماضي، من المتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثامنة على التوالي، وسط توقعات بأن يؤدي ضعف زخم النمو والتحول الكبير في السياسة المالية إلى تخفيف الدعوات إلى المزيد من التشديد النقدي.
وبعد أن ألغى رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك التخفيضات الضريبية المثيرة للجدل، التي وضعتها حكومة سلفه ليز تراس، فذلك يعني أن السياسة المالية والنقدية لم تعد تسير في اتجاهين متعاكسين.
هذا وخفض اقتصاديو "غولدمان ساكس" يوم الاثنين توقعاتهم للنمو في المملكة المتحدة لعام 2023 من معدل سنوي قدره -1٪ إلى -1.4٪، مشيرين إلى أنه من المرجح أن تكون خطة المساعدة في تكاليف الطاقة المنزلية والتجارية أقل سخاء في ظل حكومة سوناك."cnbc"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دولار السوق الموازية ينخفض.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. على أي تسعيرة أقفل؟
15:00 | 2022-11-02
02/11/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سجال حادّ بين ستريدا جعجع وجبران باسيل... إليكم ما حصل بينهما في مجلس النواب
Lebanon 24
سجال حادّ بين ستريدا جعجع وجبران باسيل... إليكم ما حصل بينهما في مجلس النواب
06:40 | 2022-11-03
03/11/2022 06:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم
10:45 | 2022-11-03
03/11/2022 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيقاف فنانة لبنانية عن الغناء في مصر.. ما السبب؟
Lebanon 24
إيقاف فنانة لبنانية عن الغناء في مصر.. ما السبب؟
04:32 | 2022-11-03
03/11/2022 04:32:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف يتطوّر إلى إطلاق نار وسقوط جرحى... إليكم سبب الإشكال
Lebanon 24
خلاف يتطوّر إلى إطلاق نار وسقوط جرحى... إليكم سبب الإشكال
15:06 | 2022-11-02
02/11/2022 03:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:14 | 2022-11-03
هل ارتفع دولار "صيرفة" اليوم؟
13:00 | 2022-11-03
بعد إقالة قيادة "تويتر"... ماسك يخطط لتسريح نصف العاملين
10:45 | 2022-11-03
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم
08:03 | 2022-11-03
موسم سياحيّ واعد خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة... ماذا عن أرقام الحجوزات؟
06:00 | 2022-11-03
أسعار النفط... تستمر بالارتفاع عالميا
03:56 | 2022-11-03
الدولار يتجه صعودا.. هذا ما توقعه خبير اقتصادي
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
03/11/2022 19:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
03/11/2022 19:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
03/11/2022 19:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact