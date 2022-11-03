الدولار يتجه صعودا.. هذا ما توقعه خبير اقتصادي

رجّح الخبير الاقتصادي والمالي لويس حبيقة أن "يبقى الاضطراب في سعر صرف الدولار ويتّجه صعودًا"، معتبراً أنه لولا الضوابط التي يضعها المصرف المركزي لربّما كان الوضع أسوأ.

ورداً على سؤال حول الارتفاع الذي سُجّل أمس في سعر الدولار، قال حبيقة في حديث إلى "صوت كل لبنان"، "إنّ مصرف لبنان أحجم عن بيع الدولار على منصة صيرفة، سائلاً: لماذا لا ينفّذ المصرف وعده؟ لذا هناك علامات استفهام حول جديته في هذا الموضوع".

واعتبر حبيقة أن "هذا الأمر قد يعكس أن المصرف المركزي لا يمتلك الملاءة للتدخّل الدائم وقد يكون هناك تخوّف من استمرار وضع البلد على ما هو عليه ما يقتضي الحفاظ على الدولارات المتبقّية لديه".

وعن اقتحامات المودعين للمصارف، قال: "نتفاجأ بوجود دولارات في المصارف بعد هذه الاقتحامات وإن كنّا لا نؤيّد هذه الأعمال"، سائلاً "لماذا لا تُعطى الأموال من دون حصول مشاكل في المصارف؟".

حبيقة اعتبر أن المعدّل الوسطي المطلوب لدخل الأسرة المؤلفة من 4 أفراد هو 500 دولار شهرياً، واصفاً الوضع المعيشي بالمأساوي.