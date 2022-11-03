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إقتصاد
بعد إقالة قيادة "تويتر"... ماسك يخطط لتسريح نصف العاملين
Lebanon 24
03-11-2022
|
13:00
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يخطط الملياردير الأميركي إيلون ماسك لإلغاء نحو 3700 وظيفة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أي نحو نصف عدد العاملين بالشركة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.
وتأتي الخطوة في محاولة من ماسك لخفض التكاليف، بعد أن أتمم صفقة الاستحواذ على "تويتر" بقيمة 44 مليار دولار في تشرين الاول الماضي.
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ووفقا للتقرير، سيقوم المالك الجديد لموقع تويتر بإبلاغ الموظفين المتضررين الجمعة.
وذكرت بلومبرغ أيضا أن ماسك يعتزم عكس سياسة العمل الحالية لشركة التواصل الاجتماعي من أي مكان، وسيطلب من الموظفين العمل من المكتب على الرغم من إمكانية إجراء بعض الاستثناءات.
ونفى ماسك، في تغريدة، تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز أشار إلى أنه يخطط لتسريح موظفي تويتر قبل الأول من تشرين الاول، لتجنب منح الأسهم المستحقة في اليوم.
(سكاي نيوز)
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