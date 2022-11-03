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إقتصاد

الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم

Lebanon 24
03-11-2022 | 10:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 37600 و37700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 37400 و37500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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