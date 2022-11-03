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إقتصاد

"الطاقة الدولية" تحذّر: أوروبا مقبلة على عجز كبير في الغاز!

Lebanon 24
03-11-2022 | 17:15
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قالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إنّ "أوروبا ينبغي أن تتحرك على الفور لتفادي حدوث نقص في الغاز الطبيعي العام المقبل في ضوء فقد الإمدادات الروسية وتوقعات بزيادة الطلب الصيني على الغاز".

وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، للصحافيين أثناء عرضه تقريراً حول توازن العرض والطلب في أوروبا في 2023-2024: "ندق نواقيس الخطر للحكومة الأوروبية والمفوضية الأوروبية بشأن العام المقبل".
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وخلص التقرير إلى أنّ "أوروبا قد تواجه فجوة تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال فترة الصيف التي يقل فيها الطلب لكنها ضرورية لإعادة ملء مواقع تخزين الغاز في 2023".
 
وبينما قال الاتحاد الأوروبي إنه "ملأ خزاناته إلى 95% من سعتها قبل هذا الشتاء"، وهو ما يزيد 5% أو خمسة مليارات متر مكعب عن متوسط مستوياتها في 5 أعوام، رأت الوكالة أنّ "التحدي في العام المقبل سيكون أكبر على الأرجح".
المصدر: العربية
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