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إقتصاد

ارتفاع غير مسبوق لأسعار الغاز في أوروبا

Lebanon 24
04-11-2022 | 03:00
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ارتفعت العقود الآجلة للغاز في أوروبا اليوم الخميس، بنسبة 9% وصعدت فوق مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب.

وبحلول الساعة 11:33 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر ديسمبر المقبل بنسبة 9.3% إلى 1405.3 دولار لكل ألف متر مكعب.
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ويأتي صعود أسعار الغاز مع اقتراب موسم الشتاء وتعاني الأسواق الأوروبية من تقلبات في ظل اضطرابات في إمدادات الغاز من روسيا بسبب العقوبات الغربية وتعطل "السيل الشمالي-1" جراء عملية تخريبية."RT"


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