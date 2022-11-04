23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ارتفاع غير مسبوق لأسعار الغاز في أوروبا
Lebanon 24
04-11-2022
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت العقود الآجلة للغاز في أوروبا اليوم الخميس، بنسبة 9% وصعدت فوق مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب.
وبحلول الساعة 11:33 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر ديسمبر المقبل بنسبة 9.3% إلى 1405.3 دولار لكل ألف متر مكعب.
Advertisement
ويأتي صعود أسعار الغاز مع اقتراب موسم الشتاء وتعاني الأسواق الأوروبية من تقلبات في ظل اضطرابات في إمدادات الغاز من روسيا بسبب العقوبات الغربية وتعطل "السيل الشمالي-1" جراء عملية تخريبية."RT"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الجيش يتدّخل لضبط الوضع خارج الـ"أم تي في" بعد العراك في حلقة "صار الوقت" (فيديو)
Lebanon 24
الجيش يتدّخل لضبط الوضع خارج الـ"أم تي في" بعد العراك في حلقة "صار الوقت" (فيديو)
17:14 | 2022-11-03
03/11/2022 05:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء.. هذا ما حصل امام كنيسة مار مخايل في الشياح
Lebanon 24
مساء.. هذا ما حصل امام كنيسة مار مخايل في الشياح
12:41 | 2022-11-03
03/11/2022 12:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سجال حادّ بين ستريدا جعجع وجبران باسيل... إليكم ما حصل بينهما في مجلس النواب
Lebanon 24
سجال حادّ بين ستريدا جعجع وجبران باسيل... إليكم ما حصل بينهما في مجلس النواب
06:40 | 2022-11-03
03/11/2022 06:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم
10:45 | 2022-11-03
03/11/2022 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار مساء!
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار مساء!
15:20 | 2022-11-03
03/11/2022 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:46 | 2022-11-04
تراجع في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله صباحاً
00:03 | 2022-11-04
أكبر زيادة منذ 33 عاما... اليكم الارقام التي أقرها البنك الانجلتري
17:15 | 2022-11-03
"الطاقة الدولية" تحذّر: أوروبا مقبلة على عجز كبير في الغاز!
15:20 | 2022-11-03
اليكم تسعيرة الدولار مساء!
13:14 | 2022-11-03
هل ارتفع دولار "صيرفة" اليوم؟
13:00 | 2022-11-03
بعد إقالة قيادة "تويتر"... ماسك يخطط لتسريح نصف العاملين
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
04/11/2022 11:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
04/11/2022 11:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
04/11/2022 11:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact