تراجع في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله صباحاً

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 37400 و37500 ليرة لبنانية.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 37600 و37700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.