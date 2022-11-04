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إقتصاد

تراجع في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله صباحاً

Lebanon 24
04-11-2022 | 02:46
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 37400 و37500 ليرة لبنانية.
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 37600 و37700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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سعر الصرف

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