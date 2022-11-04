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إقتصاد
أرقام سلبية تزيد المخاوف من انزلاق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الركود
Lebanon 24
04-11-2022
|
14:00
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استمرت طلبيات المصانع الألمانية بالانخفاض في ايلول، ما زاد من المخاوف من انزلاق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الركود وسط ارتفاع تكاليف الطاقة.
وانخفض الطلب بنسبة 4% في ايلول على أساس شهري، وهو انخفاض أكثر حدة من متوسط التقديرات البالغ 0.5٪ في استطلاع أجرته بلومبرغ.
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كما تسارع التراجع في الطلبيات في سبتمبر عن أغسطس عندما بلغ الانخفاض 2%.
وقال مكتب الإحصاء الألماني، إن الانخفاض الأسوأ من المتوقع كان مدفوعاً بتراجع الطلبيات الأجنبية بنسبة 7٪، حيث انخفضت الطلبيات من منطقة اليورو بنسبة 8٪، مقارنة مع انخفاض بنسبة 6.3٪ من دول أخرى.
أما الطلب المحلي فقط نما بشكل طفيف.
المصدر: العربية
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