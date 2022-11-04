ضعف الدولار وشح الإمدادات يدفعان النفط صوب الأعلى

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ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، وسط تراجع الدولار واستمرار القلق بشأن الإمدادات، إلا أن مخاوف الركود وتفشي فيروس كورونا في الصين حدّت من ارتفاع الأسعار.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بـ 3 دولارات إلى 97.67 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ 3 دولارات أيضاً إلى 91.17 دولار للبرميل.يأتي ارتفاع العقدين في ظل تراجع الدولار، إذ إن ضعف العملة الأميركية يعزز الطلب على النفط الذي يكون أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.وبينما تؤثر مخاوف الطلب على السوق، فمن المتوقع أيضاً أن تتراجع الإمدادات مع بدء الحظر الأوروبي المرتقب على النفط الروسي وتراجع مخزونات الخام الأميركية.وتنامت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، أمس الخميس، بعد أن ذكر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرلي أن "من السابق لأوانه" التفكير في تعليق رفع أسعار الفائدة.وذكر بنك إنجلترا أمس الخميس، أنه يعتقد أن بريطانيا دخلت في ركود وأن الاقتصاد قد لا يسجل نمواً لعامين آخرين.