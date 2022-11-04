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إقتصاد

رغم ارتفاع الحبوب.. "الفاو" تعلن تراجع مؤشر أسعار الغذاء

Lebanon 24
04-11-2022 | 12:30
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تراجع مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة قليلا في شهر تشرين الاول في سابع انخفاض شهري على التوالي، وبهبوط بلغ 14.9 بالمئة عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في آذار.
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وكشفت الفاو اليوم الجمعة، أن مؤشرها الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، بلغ في المتوسط 135.9 نقطة الشهر الماضي مقابل مستوى معدل إلى 136 نقطة في ايلول.

وكان رقم ايلول في السابق 136.3 نقطة.

وهبط المؤشر من مستوى قياسي بلغ 159.7 في آذار، لكنه ظل أعلى بنسبة اثنين بالمئة عن مستواه قبل عام.


وبينما شهدت الأسعار بشكل عام انخفاضا، ارتفع مؤشر الحبوب ثلاثة بالمئة مع صعود القمح 3.2 بالمئة بما يعكس بالأساس الغموض المحيط بالصادرات من أوكرانيا ومراجعة بالخفض أيضا للإمدادات من الولايات المتحدة. وارتفعت أسعار الأرز العالمية واحدا بالمئة.

وعلى النقيض، تراجع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية 1.6 بالمئة في أكتوبر وتراجع بما يقرب من عشرين بالمئة عن مستواه قبل عام.

وهبطت أسعار منتجات الألبان 1.7 بالمئة واللحوم 1.4 بالمئة والسكر 0.6 بالمئة.

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، خفضت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في عام 2022 إلى 2.764 مليار طن من 2.768 مليار في السابق.

وهذا يقل بنسبة 1.8 بالمئة عن تقديرات الإنتاج في 2021.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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