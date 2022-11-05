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إقتصاد
الولايات المتحدة تصبح ثاني أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
05-11-2022
|
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أصبحت الولايات المتحدة ثاني أكبر مورد للوقود الأزرق إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تصدره على شكل غاز مسال (LNG)، وصنفت أمريكا في هذا المركز بعد النرويج.
وجاء ذلك بحسب ما صرح به نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، في المؤتمر الاقتصادي لبنك لاتفيا، الذي تم بثه على موقع المفوضية الأوروبية.
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وأشار المسؤول الأوروبي إلى تراجع الإمدادات من روسيا، التي كانت المصدر الرئيسي للاتحاد الأوروبي.
وقال: "لقد تمكنا من تغيير هيكل الموردين بالكامل. النرويج هي الآن أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، تليها الولايات المتحدة بالغاز الطبيعي المسال".
وتسعى الولايات المتحدة منذ سنوات لزيادة حصتها في سوق الغاز الأوروبية، واستخدمت أدوات غير سوقية في المنافسة مع روسيا، حيث تم فرض عقوبات اقتصادية على موسكو."RT + نوفوستي"
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