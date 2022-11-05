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إقتصاد

"لا داعي للتفاؤل"... هذا ما قالته وكالة الطاقة الدولية لدول اوروبا

Lebanon 24
05-11-2022 | 03:00
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دعت وكالة الطاقة الدولية أوروبا للتوقف عن الإفراط في التفاؤل بشأن احتياطيات الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض واتخاذ إجراءات عاجلة للاستعداد لفصل الشتاء المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن مرافق التخزين في أوروبا ممتلئة الآن بنسبة 95% تقريبا، وهو ما يزيد بنسبة 5% عن متوسط الخمس سنوات.
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وحذرت الوكالة في تقرير لها من أن "وسادة الاحتياطيات الناتجة عن المستوى الحالي للمخزونات، فضلا عن الانخفاض الأخير في أسعار الغاز، إلى جانب درجات الحرارة الدافئة بشكل غير طبيعي، لا ينبغي أن تؤدي إلى استنتاجات مفرطة في التفاؤل بشأن المستقبل".

وتتوقع الوكالة حدوث نقص في الغاز في أوروبا بمقدار 30 مليار متر مكعب الصيف المقبل إذا قطعت روسيا الإمدادات وازداد الطلب في الصين.

وجاء في التقرير: "قد تواجه أوروبا نقصا قدره 30 مليار متر مكعب من الغاز في فترة الصيف الرئيسية لملء مرافق التخزين مما يشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية من قبل الحكومات لتقليل استهلاك الغاز في سياق أزمة الطاقة العالمية".

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الوكالة نقصا في الغاز في أوروبا يبلغ 30 مليار متر مكعب الصيف المقبل، وهي فترة رئيسية لملء مرافق التخزين تحت الأرض.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من حدوث فجوة كبيرة بين العرض والطلب تبلغ 30 مليار متر مكعب في الصيف المقبل، وذلك في توقيت حاسم لتجديد مخزون الاتحاد الأوروبي، وسيحدث ذلك إذا أوقفت روسيا جميع إمدادات الغاز عبر الأنابيب وتعافت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال."برايم"


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