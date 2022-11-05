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إقتصاد

مؤشر أسعار الغذاء العالمي يتراجع... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-11-2022 | 06:00
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تراجع مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة قليلا في أكتوبر/تشرين الأول، في سابع انخفاض شهري له على التوالي، وبهبوط بلغ 14.9% عن مستواه الأعلى على الإطلاق الذي سجله في مارس/آذار الماضي.
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وقالت الفاو اليوم الجمعة إن مؤشرها -الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم- بلغ في المتوسط 135.9 نقطة الشهر الماضي، مقابل مستوى معدل إلى 136 نقطة في سبتمبر/أيلول.

وهبط المؤشر من مستوى قياسي بلغ 159.7 نقطة في مارس/آذار الماضي، لكنه ظل أعلى بنسبة 2% عن مستواه قبل عام.

وبينما شهدت الأسعار بشكل عام انخفاضا، ارتفع مؤشر الحبوب 3% مع صعود القمح 3.2%، بما يعكس في الأساس الغموض المحيط بالصادرات من أوكرانيا ومراجعة بالخفض أيضا للإمدادات من الولايات المتحدة. كما ارتفعت أسعار الأرز العالمية 1%.

وكان بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية أظهرت الأربعاء أن صادرات البلاد من الحبوب تراجعت بنحو 32% على أساس سنوي منذ بداية موسم 2023/2022 حتى الآن.

تراجع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية 1.6% في أكتوبر/تشرين الأول، وبما يقرب من 20% عن مستواه قبل عام.
هبطت أسعار منتجات الألبان 1.7%.
هبطت أسعار اللحوم 1.4%.
هبطت أسعار السكر 0.6%.
وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، خفضت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في عام 2022 إلى 2.764 مليار طن، مقابل 2.768 مليار طن في السابق، وهذا يقل بنسبة 1.8% عن تقديرات الإنتاج في 2021."الجزيرة" 
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