مؤشر أسعار الغذاء العالمي يتراجع... اليكم التفاصيل

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تراجع مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة قليلا في أكتوبر/تشرين الأول، في سابع انخفاض شهري له على التوالي، وبهبوط بلغ 14.9% عن مستواه الأعلى على الإطلاق الذي سجله في مارس/آذار الماضي.وقالت الفاو اليوم الجمعة إن مؤشرها -الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم- بلغ في المتوسط 135.9 نقطة الشهر الماضي، مقابل مستوى معدل إلى 136 نقطة في سبتمبر/أيلول.وهبط المؤشر من مستوى قياسي بلغ 159.7 نقطة في مارس/آذار الماضي، لكنه ظل أعلى بنسبة 2% عن مستواه قبل عام.وبينما شهدت الأسعار بشكل عام انخفاضا، ارتفع مؤشر الحبوب 3% مع صعود القمح 3.2%، بما يعكس في الأساس الغموض المحيط بالصادرات من أوكرانيا ومراجعة بالخفض أيضا للإمدادات من الولايات المتحدة. كما ارتفعت أسعار الأرز العالمية 1%.وكان بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية أظهرت الأربعاء أن صادرات البلاد من الحبوب تراجعت بنحو 32% على أساس سنوي منذ بداية موسم 2023/2022 حتى الآن.تراجع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية 1.6% في أكتوبر/تشرين الأول، وبما يقرب من 20% عن مستواه قبل عام.هبطت أسعار منتجات الألبان 1.7%.هبطت أسعار اللحوم 1.4%.هبطت أسعار السكر 0.6%.وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، خفضت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في عام 2022 إلى 2.764 مليار طن، مقابل 2.768 مليار طن في السابق، وهذا يقل بنسبة 1.8% عن تقديرات الإنتاج في 2021."الجزيرة"