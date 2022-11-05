"تويتر" يتخلى عن موظفي السياسة العامة والثقة والسلامة

Advertisement

بدأ الملياردير الأميركي إيلون ماسك فصل المئات من موظفي تويتر، وقبل أربعة أيام من انتخابات التجديد النصفي بما في ذلك أعضاء من الفرق التي تعمل على الانتخابات الأميركية وتعديل المحتوى على منصة التواصل الاجتماعي.وغمرت التغريدات المنصة يوم الجمعة، واستخدم العديد من الموظفين هاشتاغات لمشاركة الخبر حيث أخبر الموظفون الآخرين أنه تم التخلي عنهم.وعمل العديد من أولئك الذين تم تسريحهم سابقًا في إدارات عليا بما في ذلك السياسة العامة والثقة والسلامة والاتصالات والهندسة والتسويق والموارد البشرية.وتم استبعاد نصف فريق السياسة العامة في تويتر بما في ذلك أعضاء فريق يتولى التحقق من حسابات السياسيين، وفقًا لشخص مقرب من الشركة طلب عدم الكشف عن هويته.