Advertisement

إقتصاد

"تويتر" يتخلى عن موظفي السياسة العامة والثقة والسلامة

Lebanon 24
05-11-2022 | 10:13
A-
A+
Doc-P-1007796-638032617252391958.jpg
Doc-P-1007796-638032617252391958.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأ الملياردير الأميركي إيلون ماسك فصل المئات من موظفي تويتر، وقبل أربعة أيام من انتخابات التجديد النصفي بما في ذلك أعضاء من الفرق التي تعمل على الانتخابات الأميركية وتعديل المحتوى على منصة التواصل الاجتماعي.
Advertisement

وغمرت التغريدات المنصة يوم الجمعة، واستخدم العديد من الموظفين هاشتاغات لمشاركة الخبر حيث أخبر الموظفون الآخرين أنه تم التخلي عنهم.

وعمل العديد من أولئك الذين تم تسريحهم سابقًا في إدارات عليا بما في ذلك السياسة العامة والثقة والسلامة والاتصالات والهندسة والتسويق والموارد البشرية.

وتم استبعاد نصف فريق السياسة العامة في تويتر بما في ذلك أعضاء فريق يتولى التحقق من حسابات السياسيين، وفقًا لشخص مقرب من الشركة طلب عدم الكشف عن هويته.
 
 
(العربية)

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:00 | 2022-11-05
11:54 | 2022-11-05
10:45 | 2022-11-05
09:00 | 2022-11-05
06:02 | 2022-11-05
06:00 | 2022-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website