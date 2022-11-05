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إقتصاد
على أي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
05-11-2022
|
14:36
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أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم السبت، ما بين 37750 و37850 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 37800 و37850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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