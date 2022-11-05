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إقتصاد

انخفاض احتياطي الغاز في ألمانيا

Lebanon 24
05-11-2022 | 16:19
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أعلن رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات كلاوس مولر، اليوم السبت، انخفاض احتياطي الغاز في خزاناته تحت الأرضية في البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ 3 تشرين الثاني.

وأضاف مولر: “على مدار الأشهر الماضية، ارتفع مستوى الغاز في منشآت التخزين الألمانية بشكل منتظم، حيث وصل إلى 99.3% بحلول الثالث من تشرين الثاني، وساهم الطقس الحار في تشرين الأول في انخفاض استهلاك الطاقة”.
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وتابع: “لقد خزنا الكثير من الغاز، لكن الشتاء يمكن أن يستمر لفترة طويلة”.
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