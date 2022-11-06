الصين تعترض على قرار كندا بشأن الاستثمارات في تعدين الليثيوم

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قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق ومصالح شركاتها بعد أن أمرت كندا الأسبوع الماضي ثلاث شركات صينية بسحب استثماراتها من مجال تعدين الليثيوم في كندا، مبررة الخطوة بأسباب تتعلق "بالأمن القومي.وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان، أنها حثت كندا على الكف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية.وتواجه الشركات الصينية عقوبات متعددة بسبب ما تصفه الدول الغربية باعتبارات الأمن القومي، حيث اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن خلال افتتاحه موقع مصنع لأشباه الموصلات في ولاية أوهايو (شرقا)، خلال سبتمبر الماضي، أن تصنيع هذه المكونات الإلكترونية هو مسألة "أمن قومي" لا سيما في مواجهة الطموحات الصينية.