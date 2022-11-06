Advertisement

إقتصاد

على أي تسعيرة أقفل الدولار الأميركي مساء اليوم؟

Lebanon 24
06-11-2022 | 13:02
A-
A+
Doc-P-1008105-638033618566211557.jpg
Doc-P-1008105-638033618566211557.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الأحد، على سعر ما بين 37800 و37850 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 37750 و 37850 ليرة للدولار الواحد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبيرٌ يكشف أسباب ارتفاع الدولار.. ماذا قال عن "سعر الصرف"؟
lebanon 24
07/11/2022 05:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: نحن نقيّم الانفاق على أي سعر صرف؟ كيف نقوم بموازنة من دون توحيد سعر الصرف؟ إذًا ضعوا موزانة بالدولار وريحونا
lebanon 24
07/11/2022 05:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما افتتح على تسعيرة مرتفعة.. هذا ما سجله الدولار عصراً!
lebanon 24
07/11/2022 05:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلبلة" طارئة في سوق الدولار.. هل من علاقة لمَصرف لبنان؟
lebanon 24
07/11/2022 05:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

سعر الصرف

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:00 | 2022-11-06
09:40 | 2022-11-06
08:00 | 2022-11-06
05:00 | 2022-11-06
03:00 | 2022-11-06
02:18 | 2022-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website