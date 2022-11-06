على أي تسعيرة أقفل الدولار الأميركي مساء اليوم؟

أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الأحد، على سعر ما بين 37800 و37850 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 37750 و 37850 ليرة للدولار الواحد.