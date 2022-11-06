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إقتصاد
الكويت يطلق المرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور
Lebanon 24
06-11-2022
|
23:00
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أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة "كيبك" وليد البدر إن تشغيل المرحلة الأولى بمصفاة الزور يشكل حدثا تاريخيا مهما لاسيما أن المشروع من أهم ركائز خطة التنمية للبلاد.
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وأوضح البدر أن المصفاة توفر وقودا ذا جودة ومعايير بيئية عالية لتلبية الطلب المحلي على الطاقة مما سيسهم في الحد من انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة وتحسين جودة الهواء.
وبين أن المصفاة كذلك منفذ حيوي لتصريف النفوط الكويتية الثقيلة علاوة على توفيرها منتجات تكرير أخرى للتصدير في الأسواق العالمية وبمواصفات قياسية كما توفر العديد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، لافتا إلى أن الشركة بدات اليوم تشغيل المرحلة الأولى بالمصفاة وستليها خطوات تشغيلية متعاقبة لتشغيل المرحلة الثانية فالثالثة وصولا إلى التشغيل الكامل بالطاقة التكريرية القصوى لإحدى أكبر مصافي التكرير في العالم."كونا"
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