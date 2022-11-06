Advertisement

إقتصاد

الكويت يطلق المرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور

Lebanon 24
06-11-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1008171-638033975723995865.jpg
Doc-P-1008171-638033975723995865.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة "كيبك" وليد البدر إن تشغيل المرحلة الأولى بمصفاة الزور يشكل حدثا تاريخيا مهما لاسيما أن المشروع من أهم ركائز خطة التنمية للبلاد.
Advertisement

وأوضح البدر أن المصفاة توفر وقودا ذا جودة ومعايير بيئية عالية لتلبية الطلب المحلي على الطاقة مما سيسهم في الحد من انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة وتحسين جودة الهواء.

وبين أن المصفاة كذلك منفذ حيوي لتصريف النفوط الكويتية الثقيلة علاوة على توفيرها منتجات تكرير أخرى للتصدير في الأسواق العالمية وبمواصفات قياسية كما توفر العديد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، لافتا إلى أن الشركة بدات اليوم تشغيل المرحلة الأولى بالمصفاة وستليها خطوات تشغيلية متعاقبة لتشغيل المرحلة الثانية فالثالثة وصولا إلى التشغيل الكامل بالطاقة التكريرية القصوى لإحدى أكبر مصافي التكرير في العالم."كونا"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:15 | 2022-11-07
02:08 | 2022-11-07
02:00 | 2022-11-07
13:02 | 2022-11-06
13:00 | 2022-11-06
09:40 | 2022-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website