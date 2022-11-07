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إقتصاد

الليثيوم... يشعل المواجهة بين الصين وكندا

Lebanon 24
07-11-2022 | 08:00
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قالت الصين اليوم الأحد إنها ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق ومصالح شركاتها بعد أن أمرت كندا الأسبوع الماضي 3 شركات صينية بسحب استثماراتها من مجال تعدين الليثيوم في كندا، مبررة الخطوة بأسباب تتعلق بالأمن القومي.
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وقالت وزارة التجارة الصينية -في بيان- إنها حثت كندا على الكف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية.

وحسب وكالة الطاقة الدولية، تسيطر الصين على نصف قدرة العالم على تكرير الليثيوم، وتنتج 3 أرباع بطاريات أيونات الليثيوم.

وسجلت صناعة بطاريات أيونات الليثيوم في الصين نموا سريعا خلال النصف الأول من عام 2022.

 وتقدر وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن إيرادات القطاع بأكمله تجاوزت 70 مليار دولار.

كما ارتفعت الصادرات من منتجات بطاريات أيونات الليثيوم بنسبة 75% على أساس سنوي خلال هذه الفترة النصف الأول من العام الحالي."الجزيرة" 
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