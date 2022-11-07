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إقتصاد

بعد ارتفاعه أمس.. على أي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
07-11-2022 | 02:08
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افتتح سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم، على سعر ما بين 37750 و37800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على سعر ما بين 37800 و37850 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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