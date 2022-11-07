بعد ارتفاعه أمس.. على أي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

افتتح سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم، على سعر ما بين 37750 و37800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على سعر ما بين 37800 و37850 ليرة لبنانية للدولار الواحد.