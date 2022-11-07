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إقتصاد

أسعار المحروقات... بالدولار قريباً؟

Lebanon 24
07-11-2022 | 02:15
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أكد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، ان جدول المحروقات الجديد سيحمل ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار نتيجة احتساب الدولار على 37.800 ليرة بدلاً من 37.500 ليرة، لافتاً الى ان سعر الصرف ليس العامل الوحيد الذي يدخل في تركيبة الجدول، بل لأسعار المحروقات عالمياً تأثير ايضاً.
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وفي حديث الى صوت كل لبنان، أوضح البراكس ان البلبلة حول الجدول ستستمر طالما وزارة الطاقة لا تزال ملتزمة التسعير بالليرة رغم ان الاستيراد يتم بالدولار، معتبراً ان التسعير بالدولار سيريح المواطنين.

وكشف البراكس عن ارتفاع في نسبة استهلاك المازوت عن السنة الماضية نتيجة ارتفاع الطلب عليه من قبل أصحاب المولدات الخاصة بسبب التراجع في تغذية الكهرباء من قبل شركة كهرباء لبنان، وأكد في الوقت عينه تراجعاً بنسبة 30% في الطلب على البنزين مقارنة مع فترة ما قبل تحركات 17 تشرين من العام 2019.
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