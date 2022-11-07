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إقتصاد
أسواق أوروبا تتراجع مع هبوط أسهم التعدين والسلع الفاخرة
Lebanon 24
07-11-2022
|
13:00
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فتحت الأسواق الأوروبية على انخفاض، الاثنين، مع تراجع أسهم شركات التعدين والرفاهية بعد أن تلاشت الآمال في تخفيف الصين قيودها الصارمة المرتبطة بكوفيد-19 مطلع هذا الأسبوع.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بعد سلسلة مكاسب امتدت لأربعة أسابيع متتالية.
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وتراجعت أسهم شركات التعدين الأوروبية المنكشفة على الصين 0.6%، كما نزلت أسهم شركات السلع الفاخرة، ومن بينها إل.في.إم.إتش وكرينج وبيرنو ريكار وهيرميس إنترناشونال ما بين 0.7% و1.6%، وفق رويترز.
وكرر مسؤولو الصحة في الصين التزامهم بالقيود الصارمة المرتبطة بكوفيد-19 مطلع هذا الأسبوع، مما خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يأملون في تخفيفها. وعلى صعيد منفصل، أظهرت بيانات أن الصادرات والواردات الصينية تقلصت في تشرين الأول ولم تحقق التوقعات.
وعلى الجانب المشرق، ارتفع سهم سويديش ماتش 0.7% بعد أن أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشونال لصناعة السجائر أنها ستمضي قدما في صفقة بقيمة 16 مليار دولار لشراء نظيرتها السويدية.
المصدر: العربية
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