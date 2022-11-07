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إقتصاد

من بينها 3 دول عربية.. تعرفوا إلى أكبر مشتري الذهب في العالم (صور)

Lebanon 24
07-11-2022 | 23:00
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تمكنت روسيا من تصدر قائمة دول العالم بمشتريات الذهب في 5 سنوات، إذ أظهرت بيانات أن مشترياتها من المعدن النفيس في الفترة من 2018 - 2022 بلغت 462.8 طن.

 

وكشف تقرير لوكالة "بلومبرغ" عن إقبال البنوك المركزية في العالم في السنوات الخمس الماضية (2018 - 2022) على شراء الأصفر الرنان.

 

وبحسب التقرير تصدرت روسيا القائمة، فيما جاءت تركيا في المرتبة الثانية بمشتريات بلغت 287.2 طن، تليها في المرتبة الثالثة الهند بمشتريات بلغت 227.3 طن.

 

وضمت القائمة 3 دول عربية وهي: مصر (48.6 طن) وقطر (42.7 طن) والعراق (40.5 طن).

 

إليكم قائمة بكبار مشتري الذهب في العالم في السنوات الخمس الماضية، والتي استندت لبيانات مجلس الذهب العالمي:
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(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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