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إقتصاد
الصادرات الصينية تتراجع بشكل ملحوظ
Lebanon 24
08-11-2022
|
02:00
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انخفض حجم الصادرات الصينية في شهر أكتوبر الماضي بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وبلغ 298.37 مليار دولار، بحسب بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية.
وكان محللون استطلعت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية آراءهم قد توقعوا زيادة بنسبة 4% في شهر أكتوبر الماضي بعد ارتفاع بنسبة 5.7% في شهر سبتمبر الماضي.
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وبذلك تكون الصادرات قد تراجعت في أكتوبر 2022 للمرة الأولى منذ مايو 2020، وعزا الخبراء ذلك بشكل أساسي إلى تراجع الطلب العالمي على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بالواردات انخفض حجمها في أكتوبر الماضي بنسبة 0.7% على أساس سنوي ووصل إلى 213.17 مليار دولار، بعد ارتفاعها بنسبة 0.3% الشهر الذي قبله (سبتمبر 2022)، وكان اقتصاديون يتوقعون أن يظل الرقم دون تغيير الشهر الماضي.
وبلغ فائض التجارة الخارجية للصين 85.2 مليار دولار في أكتوبر 2022 مقارنة بـ84.7 مليار دولار في سبتمبر 2022، وقدر المحللون فائض أكتوبر 2022 عند 95.8 مليار دولار."إنترفاكس"
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