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إقتصاد
من هي الدول الأكثر شراء للذهب؟
Lebanon 24
08-11-2022
|
05:00
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صدرت روسيا قائمة دول العالم بمشتريات الذهب في 5 سنوات، إذ أظهرت بيانات أن مشترياتها من المعدن النفيس في الفترة من 2018 - 2022 بلغت 462.8 طن.
وكشف تقرير لوكالة "بلومبرغ" عن إقبال البنوك المركزية في العالم في السنوات الخمس الماضية (2018 - 2022) على شراء الأصفر الرنان.
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وبحسب التقرير تصدرت روسيا القائمة، فيما جاءت تركيا في المرتبة الثانية بمشتريات بلغت 287.2 طن، تليها في المرتبة الثالثة الهند بمشتريات بلغت 227.3 طن.
وضمت القائمة 3 دول عربية وهي: مصر (48.6 طن) وقطر (42.7 طن) والعراق (40.5 طن)."بلومبرغ"
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