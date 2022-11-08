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إقتصاد

ماركات أجنبية تعود الى روسيا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-11-2022 | 08:00
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حظرت وزارة الصناعة والتجارة الروسية استيراد العطور ومستحضرات التجميل لمجموعة ماركات مشهورة عبر دول ثالثة بعد أن قررت هذه الماركات استئناف واردات منتجاتها إلى روسيا.

ووفقا لبيان صدر عن الوزارة الروسية فإن العلامات "لانكوم" Lancome، و"ريدكين" Redken، و"إيف سان لوران" Yves Saint Laurent، و"جورجيو أرماني" Giorgio Armani، و"كيراستاس" Kerastase جاهزة لاستئناف عمليات التسليم إلى روسيا.
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وأوضحت الوزارة أن حظر الاستيراد عبر دول ثالثة سيدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من الآن، أي أن الشركات في روسيا التي اشترت منتجات هذه الماركات عبر دول ثالثة سيكون لديها فترة لشحنها إلى السوق الروسية.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا فرضت دول غربية عقوبات على موسكو، كذلك أعلنت مجموعة من الشركات الغربية تعليق أنشطتها أو انسحابها من السوق الروسية.

وفي نهاية مارس الماضي، سمحت الحكومة الروسية واردات منتجات الشركات المنسحبة عبر دول ثالثة لتلبية الطلب المحلي على هذه المنتجات، وذلك في إطار إجراءات الرد على الإجراءات الغربية. "نوفوستي"


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