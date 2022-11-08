كشفت تقارير أن شركة "آبل" تتوقع أن تنتج ما لا يقل عن 3 ملايين إصدار من هاتفها الجديد "آيفون 14"، وهو أقل مما كان من المتوقع إنتاجه في الأصل خلال العام الحالي.

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن "آبل" ومورديها يهدفون الآن إلى تصنيع 87 مليون جهاز أو أقل، مقارنة مع هدف إنتاجها 90 مليون وحدة في وقت سابق، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأميركية.

Advertisement

ويرجع الانخفاض في الإنتاج في المقام الأول إلى الطلب الضعيف على طرازي "آيفون 14" و"آيفون 14 بلس"، وهما بدائل أرخص لنماذج "برو" الأعلى سعرا، فضلا عن وجود مشاكل الإمداد في أماكن مثل مصنع تشنغتشو بالصين، والذي يعد موطنا لموقع تجميع "آيفون"، الرئيسي، ويخضع لإغلاق لمدة أسبوع بسبب انتشار (كوفيد-19).

ويعد مصنع تشنغتشو الذي تديره مجموعة "فوكسكون"، والمعروفة أيضًا باسم "مدينة آيفون"، هي مركز الإنتاج الرئيسي لشركة "آبل" لتجميع إصدارات "برو" من هواتف "آيفون" الخاصة بها.

وقد تكون أكبر مشكلة تواجهها شركة "آبل" في الأسابيع المقبلة هي تراجع الطلب على هاتف "آيفون" وليس العرض، إذ أدت سياسة "صفر كوفيد" الصارمة الصينية إلى عمليات إغلاق مفاجئة في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى إعاقة النشاط الاقتصادي.

ووصلت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد اليومية في الصين إلى أعلى مستوى لها خلال 6 أشهر، مما دفع المسؤولين الصينيين إلى إعلان أن الأمة ستلتزم بضوابطها الصارمة ضد الفيروسات.

(سبوتنيك)