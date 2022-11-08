إرتفاع إضافيّ في سعر صرف الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة إرتفاعه، وسجّل عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39600 و39700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



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وكان دولار السوق الموازيّة افتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 39000 و39100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.