الذهب يقفز أكثر من 2 % بفعل تراجع الدولار

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قفزت أسعار الذهب أكثر من 2 % اليوم، لتستقر فوق مستوى ال 1700 دولار للأونصة، مدعومة بتراجع الدولار وعائدات السندات وعمليات شراء فنية في حين تظل الأنظار مركزة على بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع، بحسب وكالة "رويترز".وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 1712.20 للأونصة، مسجلا أعلى مستوياته منذ السابع من تشرين الأول. وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي اثنين بالمئة إلى 1714.60 دولارا.وانخفض مؤشر الدولار 0.5 بالمئة مقتربا من أدنى مستوياته في أسبوعين أمام العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عائدات السندات الأمريكية أيضا.ومن المنتظر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس المقبل، ويتوقع اقتصاديون تراجع الأرقام الأساسية الشهرية والسنوية إلى 0.5 بالمئة و6.5 بالمئة على الترتيب.واستفادت المعادن النفيسة الأخرى من ارتفاع الذهب حيث زادت الفضة 3.3 بالمئة إلى 21.47 دولارا للأوقية مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر حزيران.وربح البلاتين 1.5 بالمئة ليصل إلى 993.96 دولار، وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1915.64 دولارا للأوقية.