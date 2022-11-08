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تكبدت عملة بيتكوين خسائر حادة في تعاملات اليوم بلغت نسبتها 12.5%، حيث هوت إلى ما دون 19 ألف دولار للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2021.وجرى تداول عملة بيتكوين عند 18350 دولارا عند الساعة 19 بتوقيت غرينتش، بخسائر 12.5%، خلال آخر 24 ساعة من التداولات.