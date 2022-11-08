Advertisement

إقتصاد

هبوطٌ حاد لـ"بيتكوين".. هذه قيمتها الجديدة

Lebanon 24
08-11-2022 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1008818-638035488852602415.jpg
Doc-P-1008818-638035488852602415.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تكبدت عملة بيتكوين خسائر حادة في تعاملات اليوم بلغت نسبتها 12.5%، حيث هوت إلى ما دون 19 ألف دولار للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2021.

وجرى تداول عملة بيتكوين عند 18350 دولارا عند الساعة 19 بتوقيت غرينتش، بخسائر 12.5%، خلال آخر 24 ساعة من التداولات.
Advertisement

مواضيع ذات صلة
"بيتكوين" ترتفع وتتجاوز الـ 20 ألف دولار!
lebanon 24
09/11/2022 03:05:21 Lebanon 24 Lebanon 24

بيتكوين

عملة رقمية

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2022-11-08
14:00 | 2022-11-08
14:00 | 2022-11-08
13:14 | 2022-11-08
12:00 | 2022-11-08
10:00 | 2022-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website