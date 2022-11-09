Advertisement

إقتصاد

"تسلا" تسحب 40 ألف سيارة في الولايات المتحدة.. ما السبب؟

Lebanon 24
09-11-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1008876-638035765070066383.jpg
Doc-P-1008876-638035765070066383.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

باشرت شركة السيارات الكهربائية "تسلا" بسحب أكثر من 40 ألف سيارة في الولايات المتحدة معرضة للخطر بسبب خلل في نظام القيادة، حسب وكالة "فرانس برس".

 

ويأتي ذلك بعدما أبلغت وكالة سلامة الطرق الأميركية في وثيقة مؤرخة في الأول من تشرين الثاني، أعلن عنها أمس الثلاثاء، عن خلل محتمل في هذا النظام، خاصة عند مرور السيارات فوق مطبات أو حفر.

 

وذكرت الوكالة أن "غياب نظام التوجيه أو محدوديته لا يؤثر على التحكم في القيادة لكنه قد يتطلب جهدًا أكبر من السائق، وخاصة عند السرعات المنخفضة"، إذ أنه لإصلاح هذه المشكلة، فمن الضروري تحديث برمجيات السيارات المتأثرة وهي من طراز "S" وطراز "X" المصنعة بين عامي 2017 و2021، حيث يتم ذلك عن بعد ومجانا.

 

وقالت "تسلا " إنه تم تحديث 97% من المركبات المتأثرة بالفعل حتى الأول من نوفمبر، فيما حددت الشركة بهذا التاريخ 314 سيارة معنية، مؤكدة أنها لم تتبلغ بأي حادث أو إصابة أو وفاة ناجمة عن هذا الخلل.

 

تجدر الإشارة إلى أن "تسلا" قامت بالفعل بعدة عمليات سحب في الولايات المتحدة هذا العام لتحدث، عن بعد، برمجيات من المحتمل أن تكون إشكالية.

 

وفي نهاية أيلول، سحبت الشركة أكثر من مليون سيارة بسبب خطر التعرض للوخز بسبب جهاز الأمان المتعلق بالنوافذ الكهربائية.

(روسيا اليوم)

 

Advertisement
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:03 | 2022-11-09
11:00 | 2022-11-09
10:44 | 2022-11-09
10:00 | 2022-11-09
09:50 | 2022-11-09
09:45 | 2022-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website