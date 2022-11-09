"تسلا" تسحب 40 ألف سيارة في الولايات المتحدة.. ما السبب؟

باشرت شركة السيارات الكهربائية "تسلا" بسحب أكثر من 40 ألف سيارة في الولايات المتحدة معرضة للخطر بسبب خلل في نظام القيادة، حسب وكالة "فرانس برس".

ويأتي ذلك بعدما أبلغت وكالة سلامة الطرق الأميركية في وثيقة مؤرخة في الأول من تشرين الثاني، أعلن عنها أمس الثلاثاء، عن خلل محتمل في هذا النظام، خاصة عند مرور السيارات فوق مطبات أو حفر.

وذكرت الوكالة أن "غياب نظام التوجيه أو محدوديته لا يؤثر على التحكم في القيادة لكنه قد يتطلب جهدًا أكبر من السائق، وخاصة عند السرعات المنخفضة"، إذ أنه لإصلاح هذه المشكلة، فمن الضروري تحديث برمجيات السيارات المتأثرة وهي من طراز "S" وطراز "X" المصنعة بين عامي 2017 و2021، حيث يتم ذلك عن بعد ومجانا.

وقالت "تسلا " إنه تم تحديث 97% من المركبات المتأثرة بالفعل حتى الأول من نوفمبر، فيما حددت الشركة بهذا التاريخ 314 سيارة معنية، مؤكدة أنها لم تتبلغ بأي حادث أو إصابة أو وفاة ناجمة عن هذا الخلل.

تجدر الإشارة إلى أن "تسلا" قامت بالفعل بعدة عمليات سحب في الولايات المتحدة هذا العام لتحدث، عن بعد، برمجيات من المحتمل أن تكون إشكالية.

وفي نهاية أيلول، سحبت الشركة أكثر من مليون سيارة بسبب خطر التعرض للوخز بسبب جهاز الأمان المتعلق بالنوافذ الكهربائية.

(روسيا اليوم)