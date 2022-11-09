بيع ماسة وردية عملاقة نادرة بـ28.5 مليون دولار

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بيعت ماسة "فورتشن بينك" الوردية العملاقة والنادرة جداً، مقابل 28,5 مليون دولار لشخص آسيوي خلال مزاد أقيم في جنيف.وتعتبر هذه الجوهرة أكبر ماسة وردية على شكل إجاصة بهذه الجودة تُطرح للبيع في مزاد على الإطلاق، بحسب دار كريستيز.ووُضعت الماسة على خاتم، وتحيط بها من الجانبين ماسة بيضاء كبيرة.وعُرضت الماسة في جنيف ثم في نيويورك وشنغهاي (الصين) وتايوان وسنغافورة في تشرين الأول قبل أن تعود إلى سويسرا، وكانت قيمتها مقدّرة بسعر يتراوح بين 25 و35 مليون دولار.(العربية)