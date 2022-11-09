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إقتصاد

وزير النفط الإيراني: وقعنا مذكرة تفاهم بنحو 40 مليار دولار مع "غازبروم" الروسية

Lebanon 24
09-11-2022 | 13:00
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أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي عن توقيع مذكرة تفاهم بقيمة تقارب 40 مليار دولار مع شركة "غازبروم" الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة "ارنا" اليوم الأربعاء.

وقال أوجي على هامش اجتماع مجلس الوزراء الإيراني، اليوم الأربعاء، "إننا وقعنا مذكرة التفاهم بقيمة تقارب 40 مليار دولار مع شركة غازبروم"، التي تعد من أكبر الشركات في العالم.
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وأضاف الوزير الإيراني قائلا: "كما وضعنا تطوير الحقول وخطوط نقل الغاز على جدول الأعمال". 

وتابع قائلا: "بدأنا مقايضة المنتجات النفطية كما نتابع مناقشة مقايضة الغاز ونأمل أن يتم تنفيذه هذا الشتاء".

وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط الإيرانية لتوسيع الاستثمار الأجنبي، وقال الوزير: "اليوم، تستثمر في بلادنا شركات روسية كبيرة، ومنها شركة "غازبروم".
المصدر: روسيا اليوم
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