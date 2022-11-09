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إقتصاد
بعد ارتفاعه الكبير صباحاً... كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
09-11-2022
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39300 و39400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة افتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 40100 و40200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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