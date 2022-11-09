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إقتصاد
في مصر... أسعار مواد البناء ترتفع بشكل ملحوظ
Lebanon 24
09-11-2022
|
11:03
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شهدت أسعار الحديد والصلب في مصر اليوم الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار بالأسعار عقب زيادة بقيمة 1980 جنيها مطلع نوفمبر الجاري.
وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن سعر طن الحديد حصل على زيادة بقيمة 1980 جنيها، عقب اجتماع استثنائي له في 27 أكتوبر الماضي، قرر خلاله رفع سعر الفائدة.
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وعقب اجتماع استثنائي للبنك المركزي في مارس الماضي، قرر خلاله رفع سعر الفائدة بمقدار 2% أيضا، ارتفعت أسعار الحديد في مصر مطلع أبريل 2022، بزيادة وصلت لـ3 آلاف جنيه، حيث حققت مستويات تصل لنحو 20.970 جنيه، حيث حقق أعلى مستوياته على الإطلاق لسعر بيع الطن من أرض المصنع، بعد أن كانت تتراوح بين 17 و19 ألف جنيه، وذلك في أعقاب اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا.
وخلال مايو 2022 بدأ سعر الحديد في مصر سلسلة تراجع تدريجي ليتراوح سعر الحديد خلال أكتوبر المنصرم ما بين 16.800 و17.670 جنيه للبيع من أرض المصنع، ويسجل للمستهلك بين 17.200 إلى 18 ألف جنيه. وأعلنت شركات الصلب رفع سعر الحديد بدءًا من الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 بقيمة تصل لنحو 1980 جنيها في بعض الشركات بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، لصحيفة "المصري اليوم" التي تصدر من القاهرة، إن بعض الشركات أرسلت للتجار بالفعل رسائل بقائمة أسعار نوفمبر متضمنة الزيادة المذكورة ليتم العمل بها بدءًا من 1 نوفمبر الجاري. وأشار إلى أن سوق مواد البناء في حالة ترقب شديدة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد زيادة سعر الفائدة الخميس 27 أكتوبر، ومن المتوقع أن تتأثر اسعار مواد البناء بارتفاع الأسعار، حيث تعتمد صناعة الصلب على خامات الحديد المستوردة، مبينًا أن تراجع السعر العالمي قد ينتج عنه امتصاص لصدمة الأسعار الحالية.
وارتفع سعر الحديد في شركة بشاي للصلب ليسجل سعر حديد التسليح اعتبارا من 1 نوفمبر 2022 قيمة 19.600 جنيه مصري شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، فيما سجل خلال أكتوبر المنصرم قيمة 17.900 جنيه. وارتفع سعر حديد التسليح لدى شركة عز إلى 19650 جنيها فيما سجل خلال أكتوبر قيمة 17670 جنيها بزيادة قدرها نحو 1980 جنيها." وسائل إعلام مصرية"
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