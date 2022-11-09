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إقتصاد
بحلول 2035... هذا ما ستتوصل اليه ابو ظبي على صعيد الطاقة
Lebanon 24
09-11-2022
|
14:00
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أعلنت إمارة أبوظبي الإماراتية على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في شرم الشيخ "هدفا استراتيجيا" يتمثل بتوليد 60 % من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2035.
وتهدف المبادرة التي أطلقتها هيئة البيئة - أبو ظبي بالتعاون مع دائرة الطاقة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي وتعزيز التنمية المستدامة فيما الامارات بلد بنى ثروته على النفط.
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وقالت شيخة سالم الظاهري الأمينة العامة لهيئة البيئة – أبوظبي: "هذا ليس مجرد هدف نعلنه، لدينا أهداف على المديين المتوسط والطويل مع مبادرات محددة جدا بدأ تنفيذ بعضها ونحن بصدد بدء تنفيذ البعض الآخر".
وشددت على أن السلطات تنوي تحقيق هذا الهدف من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة "لا سيما الطاقة الشمسية ... سنستخدم شمسنا، وبدرجة أقل طاقة الرياح" فضلا عن الهيدروجين الأخضر والأزرق، مؤكدة أن القطاع الخاص ستكون له مساهمة كبيرة في تحقيق هذا الهدف.
وفي العام الماضي، أطلقت الإمارات "مبادرة استراتيجية" تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.
وهي تبني حاليا اثنتين من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم في العاصمة أبوظبي ودبي، مركز الأعمال الرئيسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وانضمت كذلك إلى النادي النووي مع افتتاح محطة براكة للطاقة النووية، هي الأولى عربيا.
وتستضيف الإمارات الدورة المقبلة من مؤتمر المناخ (كوب28) في عام 2023."أ ف ب"
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