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إقتصاد
بوتين يوقف عمل 191 شركة روسية... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
09-11-2022
|
16:00
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صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قائمة من 191 شركة روسية، يحظر عليها إجراء معاملات مرتبطة بأسهم أجنبية دون الحصول على موافقة خاصة من الجهات المختصة.
وبحسب الأمر الرئاسي الذي نشر على بوابة الإنترنت للمعلومات القانونية اليوم، فإن الشركات الروسية التي يحظر عليها هذا النوع من التعاملات تنشط في قطاعات الطاقة، وتكرير النفط، وإنتاج المعدات، والخدمات لمجمع الوقود والطاقة في روسيا.
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وشملت القائمة شركات مثل Unipro وEnel Russia وFortum وTGC-1 وT Plus وSchneider Electric Russia وBaker Hughes.
وكان الرئيس الروسي قد أعطى موافقته يوم الجمعة الماضي لبيع شركة Baker Hughes لشركة Oilfield Service Technologies.
يذكر أن مرسوما رئاسيا صدر في 5 أغسطس الماضي يحظر على الشركات الاستراتيجية والشركات التابعة لها حتى نهاية العام 2022 إجراء صفقات مرتبطة بالأسهم المملوكة لأشخاص من دول غير صديقة."نوفوستي"
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