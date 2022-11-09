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إقتصاد

العالم يسعى الى تكديس الذهب... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
09-11-2022 | 23:00
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قالت وكالة بلومبرغ، إن هيمنة العملة الأمريكية وإجراءات واشنطن الصارمة للحفاظ على ذلك تجبر بعض الدول مثل روسيا والصين، على تكوين احتياطيات من الذهب.

ووفقا للمقالة، تشير معطيات مجلس الذهب العالمي إلى أن البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم، اشترت 400 طن متري من الذهب في سبتمبر، وهو ما يعادل حجم الشراء المعتاد لمدة عام كامل.
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وترى الوكالة، أنه يمكن مقارنة كل ذلك بالتحضير لـ "نهاية العالم، عندما يقوم الناس بتكديس المعلبات والأسلحة النارية في الملاجئ مع كميات من السبائك الذهبية".
وأضافت المقالة: "تتمتع السبائك بميزة مهمة واحدة: على عكس السندات المالية، فهي لا تربطك بطرف آخر غير موثوق به".

في فترات سابقة، كان سندات الدين القومي للولايات المتحدة، تعتبر استثمارا "خاليا من المخاطر"، لكن العقوبات جمدت احتياطيات بنك روسيا، ويفكر الاتحاد الأوروبي في تحويل هذه الأموال إلى أوكرانيا، لذلك "في عالم لا يمكن الوثوق فيه بأي شخص، من المنطقي أن يوفر المرء لنفسه مخدة إنقاذ ذهبية"."نوفوستي"


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