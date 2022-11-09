العالم يسعى الى تكديس الذهب... اليكم التفاصيل

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قالت وكالة بلومبرغ، إن هيمنة العملة الأمريكية وإجراءات واشنطن الصارمة للحفاظ على ذلك تجبر بعض الدول مثل روسيا والصين، على تكوين احتياطيات من الذهب.ووفقا للمقالة، تشير معطيات مجلس الذهب العالمي إلى أن البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم، اشترت 400 طن متري من الذهب في سبتمبر، وهو ما يعادل حجم الشراء المعتاد لمدة عام كامل.وترى الوكالة، أنه يمكن مقارنة كل ذلك بالتحضير لـ "نهاية العالم، عندما يقوم الناس بتكديس المعلبات والأسلحة النارية في الملاجئ مع كميات من السبائك الذهبية".