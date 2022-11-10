اليكم آخر المعلومات حول خط أنابيب الغاز التركي في البحر الأسود

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اقتربت تركيا من الانتهاء من أعمال خط الأنابيب الخاص بحقل الغاز سكاريا في البحر الأسود، وأعلن وزير الطاقة التركي اكتمال 97% من الخط الذي سينقل الغاز من البحر الأسود إلى البر التركي.ووفقا لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز فإن "أعمال مد خط الأنابيب اقتربت من نهايتها".ومن المقرر أن تنقل الأنابيب اكتشافات الغاز التركي من حقل سكاريا في البحر الأسود إلى البر التركي.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في أغسطس 2021 عن اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ تركيا باحتياطي 320 مليار متر مكعب، ثم عاد وأعلن في وقت لاحق اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز."الأناضول"