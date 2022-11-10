بعد وصل أمس إلى الـ40 ألفاً.. هكذا جاء سعر الدولار صباح اليوم

إفتتح سعر صرف دولار في السوق الموازية، صباح اليوم، على سعر تراوح ما بين 39450 و 39550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

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وكان سعر صرف الدولار قد أقفل مساء أمس على تسعيرة تراوحت ما بين 39200 و39300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.