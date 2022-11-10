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إقتصاد

أسعار المحروقات إلى انخفاض... هذا ما سجّلته

Lebanon 24
10-11-2022 | 04:21
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 تراجع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 33 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 34 ألف ليرة والمازوت 39 ألف ليرة والغاز 7 آلاف ليرة.
 
بنزين 95 :770000 (-33000)
بنزين 98 :787000 (-34000)
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مازوت :871000 (-39000)
غاز :442000 (-7000)
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