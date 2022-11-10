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إقتصاد

سعر بيتكوين سيواصل التراجع إلى 13 ألف دولار

Lebanon 24
10-11-2022 | 13:00
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توقع بنك "جي بي مورغان" استمرار تراجع سعر عملة بيتكوين المشفرة ووصولها إلى 13 ألف دولار، وذلك مع اضطرار المزيد من المستثمرين لتغطية مراكزهم المكشوفة بسبب التراجعات الأخيرة.

وسجلت العملات المشفرة ارتفاعات اليوم، لكنها كانت قد خسرت أكثر من 20% من قيمتها خلال اليومين الماضيين.
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وانسحبت أكبر بورصة تشفير "باينانس" من خطة إنقاذ منافستها العملاقة FTX التابعة للملياردير السابق، سام بنكمان فرايد.

وقالت "باينانس"، التي أسسها شانغ بينغ تشاو، في بيان: "كان أملنا أن نكون قادرين على دعم عملاء FTX لتوفير السيولة، لكن المشكلات خارجة عن إرادتنا أو قدرتنا على المساعدة".

وأصبح من الواضح في غضون ساعات أن إنقاذ FTX سيكون مهمة صعبة بالنسبة لـ"باينانس"، إذ وجد مديروها التنفيذيون أنفسهم محدقين في ثقب مالي أسود (فجوة بين الالتزامات والأصول في FTX قد تكون بالمليارات، وربما أكثر من 6 مليارات دولار)، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

المصدر: العربية
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