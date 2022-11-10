إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39600 و39650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة افتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 39450 و39550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.