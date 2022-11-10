Advertisement

إقتصاد

بعد استحواذه على الشركة.. إيلون ماسك يسرح موظفي "تويتر" بمكتبها الوحيد في هذه القارة!

Lebanon 24
10-11-2022 | 23:17
A-
A+
Doc-P-1009543-638037443564166939.png
Doc-P-1009543-638037443564166939.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

في إطار خطة الشركة لتقليص نفقاتها بعد استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك عليها، أقالت "تويتر" جميع موظفيها تقريبا في غانا، التي كانت مقرا لمكتبها الوحيد في قارة إفريقيا.

 

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الشركة "تعيد تنظيم عملياتها نتيجة حاجتها لخفض التكاليف".

 

وتعد موجة التسريح في غانا جزءا من حملة "تويتر" لإقالة أعداد كبيرة من موظفيها حول العالم، في أولى قرارات ماسك.

 

وكانت "تويتر" افتتحت مكتبها في غانا العام الماضي الذي يضم نحو 20 موظفا، مشيرة إلى رغبتها في أن تكون أكثر انغماسا في الشأن الإفريقي.

 

وكان مسؤول تنفيذي قال الأسبوع الماضي إن "تويتر" خفضت قرابة 50 بالمائة من قوتها العاملة، التي بلغ قوامها 7500 موظف، بعد صفقة الاستحواذ التي بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

 

ومؤخرا أرسل ماسك رسائل عبر البريد الإلكتروني لموظفي "تويتر"، ومعظمهم يعمل عن بعد، يأمرهم فيها بالعودة إلى المكاتب فورا والعمل لمدة لا تقل عن 40 ساعة أسبوعيا، كما حذرهم من "أوقات عصيبة مقبلة".

 

وقال ماسك، قبل أن يصف المناخ الاقتصادي السيئ لشركات مثل "تويتر" التي تعتمد بشكل شبه كامل على الإعلانات لكسب المال: "آسف لأن هذا هو أول بريد إلكتروني أرسله إلى الشركة بأكملها، لكن لا توجد طريقة لتجميل الرسالة".

 

وأضاف: "من دون عائدات اشتراك كبيرة، لا توجد فرصة جيدة لأن تنجو شركة تويتر من التباطؤ الاقتصادي القادم. نحتاج إلى أن يكون ما يقترب من نصف عائداتنا من الاشتراكات".

(سكاي نيوز)

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:27 | 2022-11-11
05:00 | 2022-11-11
04:48 | 2022-11-11
04:00 | 2022-11-11
02:54 | 2022-11-11
01:00 | 2022-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website